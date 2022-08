Topi d’appartamento arrestati. Nel bottino anche un salvadanaio per raccolta fondi Caritas

SANTA MARIA CAPUA VETERE – C’era anche il salvadanaio per una raccolta fondi della Caritas per i profughi ucraini nel bottino di due ‘topi d’appartamento’ arrestati dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere la notte scorsa. Durante controlli nella zona del parco Solaria, i due sono stati sorpresi a bordo di un auto mentre erano in attesa dei loro complici che, alla vista dei Carabinieri, si sono dati a precipitosa fuga facendo perdere le proprie trace. Il gruppo stava perpetrando un furto proprio presso uno degli appartamenti di quel parco. I militari dell’Arma, dopo aver identificato i due, serbi, hanno proceduto alla perquisizione della vettura, risultata rubata e alla quale erano state applicate targhe contraffatte, rinvenendo, al suo interno un orologio, nove anelli, otto bracciali, otto collane, sei paia di orecchini, undici orecchini singoli e nove ciondoli, tutti occultati nel vano porta oggetti; e il salvadanaio riportante un’etichetta con la scritta ‘Diocesi di Caserta – Raccolta fondi pro Ucraina’, diversi attrezzi da scasso, un elettrodomestico, bottiglie di liquore e prodotti alimentari. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per tentato furto aggravato in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso