Torna a casa e trova i ladri: giovane pestato a sangue con un cacciavite

Per farsi strada i due balordi hanno deciso di aggredire il malcapitato, sembrerebbe con un cacciavite alla testa, fuggendo poi a piedi

ROCCA D’EVANDRO – Ritorna a casa e trova i ladri, pestato a sangue con un cacciavite finisce in ospedale. E’ quanto accaduto a Rocco, giovane 20enne di Rocca D’Evandro che da ieri sera si trova ricoverato all’ospedale Santa Scolastica di Cassino per trauma cranico.

L’episodio accaduto in via Colli, nella parte del paese. Il giovane padrone di casa sarebbe rientrato trovando i ladri sulla scala esterna. Per farsi strada i due balordi hanno deciso di aggredire il malcapitato alla testa, fuggendo poi a piedi. Caccia aperta ai malviventi.