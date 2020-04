Torna a casa uno degli uomini assolti per l’omicidio del boss Pellino

Era stato arrestato nel 2013 per l’assassinio di Modestino Pellino, fatto per il quale nel 2017 è stato assolto. Nel 2018 però è stato riarrestato per associazione camorristica al clan Moccia

ORTA DI ATELLA (g.v.) – E’ stato scarcerato nella serata di oggi, mercoledì, con il beneficio dei domiciliari, Luigi Belardo di Orta di Atella. Detenuto da due anni, dopo una precedente carcerazione per omicidio, ha ottenuto la fungibilità della pena (LEGGI COS’E’). Era stato arrestato nel 2013 per l’assassinio di Modestino Pellino, fatto per il quale nel 2017 è stato assolto. Nel 2018 però è stato riarrestato per associazione camorristica al clan Moccia. Il suo avvocato, Nando Letizia, ha lavorato per la conversione dei quattro anni già scontati per il delitto da cui è stato assolto, sul nuovo reato contestato