Torna Campus Salute Outdoor: tappa a MARCIANISE in Piazza Nassiriya

MARCIANISE – Non si ferma mai la macchina organizzativa del Campus Salute Onlus di Caserta, di cui è responsabile, sin dalla sua costituzione, il dottore Rosario Cuomo, Direttore di UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.

Tutto è pronto per il Villaggio della Salute che sarà allestito a Marcianise, in Piazza Nassirya, il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 settembre: un vero e proprio ospedale da campo con numerosi ambulatori specialistici per avvicinare la popolazione alla visita medica di prevenzione al di fuori delle strutture deputate a tali attività come ospedali, presidi ospedalieri, ambulatori pubblici e privati.

La mission dell’Associazione è infatti la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione primaria e secondaria delle malattie attraverso molteplici iniziative di tipo sanitario, scientifico e divulgativo.

Il Campus Salute Itinerante vede l’impegno e la collaborazione a titolo volontario di un gran numero di soci, sia personale civile che medici, nonché di volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile.

Diversi medici volontari, dell’Azienda Ospedaliera e delle Asl di Caserta, effettueranno controlli specialistici. Saranno effettuati screening, indagini e visite gratuite a tutta la cittadinanza.

Saranno allestiti numerosi laboratori e le prestazioni mediche riguarderanno le seguenti specializzazioni: cardiologia, gastroenterologia ed epatologia, senologia, dermatologia, endocrinologia e diabetologia, pneumologia, ginecologia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Marcianise e dall’Ordine dei Medici della Provincia di Caserta, osserverà i seguenti orari: sabato pomeriggio 28 settembre, dalle ore 15.30 alle 19.00 e domenica mattina 29 settembre dalle 9.30 alle 12.30.