Tornano dall’estero per trascorrere le vacanze. Due liternesi positivi al Covid

VILLA LITERNO – “Sono da poco venuto a conoscenza di 2 casi di persone positive al Covid-19. Le persone in questione sono nostri connazionali che vivono all’estero, appena arrivati in Italia per trascorrere dei giorni di ferie.

Subito abbiamo attivato la Asl, i carabinieri ed il C.O.c. e predisposto le misure di contenimento necessarie. I soggetti positivi sono asintomatici e si trovano in quarantena obbligatoria. A tal proposito stiamo ricostruendo l’indagine epidemiologica per risalire a tutti gli eventuali contatti. I parenti che sono stati in contatto con loro sono stati avvisati e si trovano in quarantena fiduciaria presso le proprie abitazioni. Come sempre vi terremo aggiornati su ogni eventuale sviluppo della situazione.

Vi informo anche che, stamattina i ragazzi ospiti del centro d’accoglienza, sono stati sottoposti a tampone per accertare l’avvenuta guarigione.



Entro breve tempo avremo i risultati.

Mi raccomando, continuiamo a mantenere la guardia alta e a rispettare le regole che ci vengono imposte”. E’ l’annuncio comparso poco fa sul profilo ufficiale del vicesindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia.