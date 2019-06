“Tradito” dal tatuaggio sul collo. Rintracciato e fermato in via Roma a CASERTA

CASERTA – Nel pomeriggio di Lunedì 24 Giugno 2019, la Polizia di Stato di Caserta – Squadra Volante, in seguito ad accertamenti info-investigativi diretti al rintraccio di una persona colpita da ordine di carcerazione del Tribunale di Firenze, ha intercettato il soggetto, tale DUMITRU Cristian, nato in Romania e classe ‘85, soggetto con numerosi precedenti di polizia e penali, in via Roma di Caserta.

L’ordine di cattura per l’espiazione della pena era stato diramato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, poiché il soggetto, nell’anno 2013, aveva reso false generalità all’atto di un controllo. Difatti, dopo approfonditi accertamenti diretti al rintraccio dello stesso, si appurava che in diverse occasioni, al fine di eludere i controlli, il DUMITRU aveva dichiarato ben otto generalità differenti, modificando di volta in volta la data di nascita o cambiando vocali al cognome.

Da accertamenti svolti su alcuni dei nominativi forniti, gli operatori della squadra Volante appuravano la circostanza che il DUMITRU, dopo aver vissuto nel corso degli ultimi dieci anni in varie città del territorio italiano, abitasse di recente nell’area tra Caivano e Casoria, frequentando nelle ore diurne la zona del centro cittadino di Caserta per procurarsi da vivere.

Nella giornata di ieri, quindi, dopo aver stretto il cerchio nelle aree mappate con maggiore probabilità di presenza, veniva intercettato in via Roma e sottoposto a controllo. Determinante per il riconoscimento dell’individuo un tatuaggio che gli operatori sapevano essere sul collo della persona, che ha consentito, tra la folla, di intercettarlo e bloccarlo.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura per la compiuta identificazione e la notifica del provvedimento di carcerazione, gli operanti scoprivano da ulteriori accertamenti, sotto un diverso nominativo in precedenza fornito dal DUMITRU, dichiarato con l’intento di eludere i controlli con una diversa data di nascita, l’esistenza di un Mandato di Arresto Internazionale a suo carico per ordine dell’Autorità Giudiziaria della Romania, dovendo scontare in quel Paese la pena di un anno di reclusione per reati inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica.

La persona è stata consegnata nella serata di ieri, 24 Giugno 2019, presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.