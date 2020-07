Traffico di cocaina ed eroina. 39 ARRESTI. Ci sono anche 9 ricercati

CASERTA – Arrivavano da Malesia e Olanda i carichi di cocaina ed eroina destinati ad alimentare il mercato della droga del Sassarese. Li gestiva un gruppo di 39 persone, fra le quali 37 nigeriani, destinatarie di misure cautelari disposte dal gip di Sassari: i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Sassari ne hanno eseguite una trentina, in collaborazione coi colleghi di Cagliari, Caserta, Latina, Parma, Torino, Alessandria, del Nucleo Cinofili, dei Cacciatori Sardegna, e personale del servizio per la Cooperazione internazionale di polizia.

Sono irreperibili, e ricercati in tutta Europa nove dei 39 indagati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso, aggravati e continuati. L’ordinanza cautelare dispone il carcere per 16 persone e gli arresti domiciliari per le altre 23, fra cui un uomo e una donna italiani residenti nel Sassarese. Fra gli arrestati anche alcuni interpreti che avevano gia’ collaborato a precedenti indagini di polizia. L’esperienza maturata fianco a fianco con gli investigatori aveva consentito loro di carpire come venivano condotte le indagini e di servirsi di queste informazioni per traffici illeciti: gli ‘interpreti’, pero’, non sapevano di essere sorveglianti.