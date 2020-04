SAN FELICE A CANCELLO – Dramma in via Roma a San Felice a Cancello. Un giovane di 33 anni, Attilio Martinisi, è stato trovato morto nel suo letto dai familiari. La madre ha chiamato i soccorsi ma purtroppo non c’è stato niente da fare: Attilio era deceduto. Sul posto i carabinieri. Il giovane lascia anche la sorella.