TRAGEDIA. 57enne muore improvvisamente. Lascia tre figli

CASALUCE – (Christian e Lidia de Angelis) Terribile tragedia, la seconda in due giorni, muore operaio mentre lavora. Ieri pomeriggio intorno alle 14 circa in via Chiesa n 10 nei pressi della Chiesa di Casaluce, l’operaio Giuseppe Pascale 57 anni, idraulico, stava svolgendo dei lavori presso un’abitazione quando si è sentito male, si è accasciato per i dolori forti, i presenti hanno richiesto i soccorsi, ma giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo, sposato e padre di tre figli, un ragazzo e due ragazze abitava in Corso Umberto a Casaluce.

Pascale è morto probabilmente per un malore dovuto alle forti temperature di questi giorni, sul posto come si vede in foto anche i carabinieri per avviare gli accertamenti del caso, il medico legale e il magistrato di turno hanno disposto l’autopsia sul corpo. La ditta Funeral Graziano è stata incaricata di trasportare la salma presso l’ospedale San Giuliano a Giugliano in Campania dove sarà eseguito l’esame per accertare le reali cause del decesso. La comunità è sconvolta in due giorni, due decessi per malori, il primo il giovane 27enne Vincenzo Bertone, e ieri il 57enne Pascale Giuseppe. Dopo gli accertamenti saranno celebrati i funerali.