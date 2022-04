CAPUA – Una tragedia si è consumata in via Roma a Capua. V.B., 70 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a pochi passi dal Museo Campano. L’uomo non dava sue notizie da ormai 5 giorni per questo motivo alcuni conoscenti hanno ritenuto opportuno allertare i soccorsi che giunti sul posto hanno trovato il corpo esanime del 70enne. Alla base del decesso probabilmente un arresto cardiocircolatorio.