CAPUA – Dramma a Sant’Angelo in Formis. Un uomo di Vitulazio è morto in strada, sotto gli occhi dei passanti. E’ stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Si trovava in auto con la figlia, quando si è sentito male. È sceso dalla vettura e si è accasciato al suolo.

Inutili i soccorsi chiamati dai passanti. Sul posto un’ambulanza e i carabinieri. E’ successo in via della Libertà, nei pressi della scuola media.