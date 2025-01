TRAGEDIA. Figlia trova il corpo del papà privo di vita

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Sarà effettuata dai tecnici dell’istituto di medicina legale l’autopsia sul corpo di P.G., 50enne trovato privo di vita nella sua abitazione di Castel Volturno.

A rinvenire il cadavere dell’uomo, residente in zona Ischitella, è stata la figlia, passata a salutare l’amato padre.

Un malore, come spesso avviene in questi casi, pare essere la motivazione dietro al decesso ma, come detto, si saprà qualcosa in più dall’esame autoptico.