SANTA MARIA A VICO – Un lutto scuote la comunità di Santa Maria a Vico. La terribile notizia è giunta dalla Gran Bretagna. E’ deceduto all’età di 35 anni Domenico De Lucia, giovane, trasferitosi per lavoro Oltremanica. E’ stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione nella notte tra sabato e domenica. Nei mesi scorsi si era trasferito in Inghilterra dove aveva trovato lavoro come cameriere. Lascia un figlia.