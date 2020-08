TRAGEDIA in autostrada. Domenico, 12 anni, muore in scooter con il nonno

CAIANELLO – Domenico aveva solo 12 anni ed è morto ieri insieme al nonno (e non al papà com’era stato comunicato erroneamente nelle ore concitate successive all’incidente) Domenico Alfano di 68 anni, di Angri. Stavano andando proprio nel paese in provincia di Salerno, dal papà e dai cuginetti del 12enne. Ma il nonno ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. Per entrambi non c’è stato niente da fare. Lo schianto è avvenuto nel tratto dell’A1, compreoso tra Cassino e Caianello.

Due le ipotesi sull’incidente al vaglio degli inquirenti: quella del malore che avrebbe impedito al nonno di mantenere il controllo dello scooter e quella del tamponamento da parte di un veicolo non ancora identificato. Ma la prima sembra farsi strada.