MADDALONI – La situazione, come raccontato nel precedente articolo, era apparsa drammatica. I soccorsi del 118 non sono riusciti a salvare il cinquantenne colpito da malore questa mattina nella sua abitazione di via Marconi, a Maddaloni.

L’allarme è stato lanciato da qualcuno vicino all’uomo, che si è reso conto dell’attacco di cuore che lo stava portando via. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.