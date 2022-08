TRAGEDIA IN MARE. Padre si tuffa per salvare i figli e muore: disperso bimbo di 6 anni

CASTEL VOLTURNO/ISCHITELLA – Una tragedia si è verificata questo pomeriggio, su una spiaggia tra Castel Volturno e Ischitella. Un padre, di origini africane, è morto nel tentativo di salvare i figli che erano in difficoltà tra le onde.

Un bambino di 6 anni è tutt’ora disperso in mare, il fratello di 10 anni, invece, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. La tragedia è avvenuta verso le 15 circa sulla spiaggia libera. La Guardia Costiera arrivata sul posto ha recuperato il corpo, privo di vita, dell’uomo mentre continuano le ricerche del bimbo disperso.