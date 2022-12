SESSA AURUNCA – Tragedia all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Un uomo di cui ancora non si conosce l’identit√†, si sarebbe lanciato da una finestra posta sopra il pronto soccorso. Sul posto ci sono i carabinieri per i rilievi del caso. Ovviamente restano da chiarire le cause dell’accaduto, avvenuto pochi minuti fa.