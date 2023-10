Quando i sanitari sono giunti sul posto purtroppo …

CASAPULLA – Un dramma si è consumato questa sera in un’abitazione alla via Nazionale Appia nel tenimento di Casapulla. C.M. 38anni, di Ercolano, si era recato a fare visita ai parenti quando è stato colto da un malore improvviso. Sul posto si sono immediatamente portati i sanitari del 118 ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell’uomo.