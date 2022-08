VAIRANO PATENORA – Trattore si ribalta, muore imprenditore di 60 anni. E’ accaduto in un terreno a Vairano Patenora dove Angelo G., titolare di un’azienda agricola, stava eseguendo un intervento all’interno di un uliveto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si รจ ribaltato. I soccorritori accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione