Tragedia nella frazione: 40enne trovata morta in giardino

CASERTA – Tragedia nella tarda serata di ieri, in via Antonio Marino, nella frazione di Puccianiello, Caserta. Il corpo esanime di una donna del posto di circa 40 anni, è stata rinvenuto, dai familiari, penzolante da un albero nel giardino della propria abitazione. I sanitari del 118 giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Caserta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non è escluso il gesto estremo.