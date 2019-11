LITORALE – Una giovane donna di 40 anni si è sentita male poco prima di salire in auto. Un malore l’ha costretta ad accasciarsi al suolo. Poco dopo è deceduta. La tragedia si è consumata ieri sera, intorno alle due di notte, nei pressi di un bar sito lungo Lago Patria.

La giovane era di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Dopo una serata trascorsa in compagnia, stava per rientrare a casa.