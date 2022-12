Tragedia nella via dello shopping: donna muore mentre è in auto con la figlia

E’ accaduto stamattina in via Napoli. La figlia ha subito allertato i soccorsi, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Traffico in tilt con l’arrivo dell’ambulanza.

VAIRANO PATENORA. Erano in giro per una serie di commissioni quando si è sentita male in auto ed è deceduta. Non c’è stato nulla da fare per Anna Rosa S., 80enne di Calvi Risorta, morta stamattina mentre era in in auto con la figlia in una strada commerciale di Variano Scalo, frazione di Vairano Patenora. Improvvisamente l’anziana si è sentita male; la figlia ha subito allertato i socorsi ma quando è giunta l’ambulanza del 118 per Anna Rosa non c’era più nulla da fare. I soccorsi, nell’affollata via Napoli, hanno mandato in tilt la circolazione. Il traffico è stato poi veicolato dalla Guardia di Finanza di Sessa Aurunca.