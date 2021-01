PIETRAMELARA – Una fatalità o un errore tecnico: non è ancora dato sapere quale sia il motivo della tragica morte di un operaio Enel avvenuta pochissimi minuti fa, intorno a mezzogiorno, in via Baia. L’uomo è deceduto sul colpo, purtroppo inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118, accorso prontamente sul luogo della tragedia

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri della locale stazione giunti immediatamente sul posto.

Seguiranno aggiornamenti.