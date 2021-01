TRAGEDIA. Precipita da un’altezza di 5 metri, muore operaio

CARINARO – Un operaio di 47 anni di Carinaro e’ morto dopo essere caduto dal solaio di un capannone industriale, sfondando prima un finestrone. Il fatto e’ accaduto oggi in un complesso di via Ianniello a Frattamaggiore (Napoli). L’operaio che lavorava per la ‘Gestione Servizi’ era impegnato in una manutenzione quando all’improvviso e’ precipitato da un’altezza di circa 5 metri, battendo con la testa sul selciato ed e’ morto all’istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale caserma ed il personale dell’Asl. La salma e’ stata trasferita all’istituto di medicina legale di Napoli.