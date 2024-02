TRAGEDIA. Bimbo di quattro anni muore soffocato

Inutile la corsa in ospedale

MUGNANO– Una tragedia si è consumata,oggi pomeriggio poco dopo le 18, a Mugnano di Napoli. un bimbo di soli quattro anni, Raffaele, è morto in seguito ad un soffocamento mentre era a casa del nonno. Purtroppo per il piccolo, colpito da arresto cardiaco, nonostante la disperata corsa all’ospedale San Giuliano di Giuliano, non c’è stato nulla da fare. Dauna prima ricostruzione sembra che il piccolo stesse giocando probabilmente con un giocattolo che gli avrebbe ostruito le vie respiratorie. La procura di Napoli Nord ha disposto l’autopsia intanto il sindaco Luigi Sarnataro ha proclamato il lutto cittadino: “ E’ con profondo dolore che esprimiamo le nostre più sinceri condoglianze alle famiglie Buonocore e Chiaiese per la tragica e improvvisa perdita del piccolo Raffaele di soli quattro anni”