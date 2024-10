TRAGEDIA. Ragazzo muore sotto un treno

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

ACERRA/SAN FELICE A CANCELLO – Un ragazzo è stato travolto, questa mattina, da un treno che viaggiava da Napoli in direzione Valle di Suessola. È successo nei pressi della stazione di Acerra. L’uomo è stato travolto da un treno Eav in transito, che non è riuscito ad evitare l’impatto.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di una tragica fatalità – pare che alcuni testimoni abbiano raccontato di aver visto il ragazzo, forse uno studente, attraversare i binari con delle cuffie – o di un gesto volontario.

La circolazione è attualmente bloccata sulla linea via Cancello.