TRAGEDIA SFIORATA. 16enne colpito in faccia da due colpi di pistola durante i festeggiamenti di Capodanno

CAIVANO – Verso l’1.30 i Carabinieri della compagnia di Caivano, Napoli, sono intervenuti nell’ospedale di Frattamaggiore per un minorenne ferito.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 16enne – accompagnato al pronto soccorso dal padre – mentre era sul balcone dell’appartamento al Parco verde, zona a pochi chilometri da Marcianise e attigua al casertano, di un suo zio dove stava festeggiando con la famiglia il nuovo anno.

Il ragazzo ha sentito un forte dolore al volto. Da lì la corsa in ospedale. Il minorenne ha riportato 2 fori: uno all’altezza della mascella destra e l’altro mascella sinistra e per questo motivo si sospetta possa trattarsi di una ferita d’arma da fuoco, entrata e uscita. Fortunatamente il 16enne sta bene ed è già stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.