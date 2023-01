CAPODANNO, paura a S. MARIA C.V. Appiccano fuoco ad una casa, proprietario ustionato

E’ accaduto questa notte in viale Kennedy

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Cercano di incendiargli casa, se ne accorge e fugge tra le fiamme. È quanto accaduto, questa notte, verso l’1.30, in viale Kennedy, a Santa Maria Capua Vetere. Un uomo di 52 anni, mentre era in casa, ha udito un tonfo; si è affacciato notando la porta d’ingresso forzata nonché cosparsa di benzina, che intanto stava andando in fiamme. Si è gettato tra le fiamme trovando riparo ferito nella corte condominiale. I condomini ed alcuni passanti hanno allertato i soccorsi attratti dalle urla lancinanti dell’uomo rimasto ferito.

A

domare le fiamme i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta. I sanitari accorsi sul posto hanno trasportato l’uomo al vicino nosocomio ed affidato alle cure dei sanitari. Le indagini sono affidate agli agenti dl locale commissariato. Dalle prime testimonianze pare che vi fosse un uomo alla guida di una BMW che si è allontanata a forte velocità dal luogo dell’incendio. Acquisite le telecamere di sorveglianza di circuiti privati ed esercizi commerciali.