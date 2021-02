ORTA DI ATELLA – Cede solaio mentre sono in atto i lavori di ristrutturazione. E’ avvenuto ad Orta di Atella durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento in via Bandiera. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo. Ordinata la sospensione dei lavori.