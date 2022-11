TRAGEDIA SFIORATA. Fiat vola giù dal viadotto e finisce nell’area della Ferrarelle, carabinieri e soccorsi sul posto

Non si conosce ancora bene la dinamica dell’incidente che è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri sulla statate Casilina.

RIARDO Un incidente stradale lungo la strada che collega Riardo con la statale Casilina, si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri. Una Fiat Punto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta, sfondando il guardrail e volando giù dal viadotto è finita nel terreno della Ferrarelle. Sul posto si sono poi portati i carabinieri ed i soccorsi sanitari.