PIEDIMONTE MATESE (red. cro.) – Stavano lavorando alla riqualificazione dell’affacciata della chiesa di San Marcellino padrone di Piedimonte Matese quando è avvenuta la tragedia.

Albino Tammaro 48enne di Gioia Sannitica e Antonio Atzei 56enne di Arzano morirono il 31 ottobre 2015 in seguito al crollo di un’impalcatura.



Questa mattina in aula è stato ascoltato un maresciallo dell’Arma il quale ha parlato di un ordine di sospensione dei lavori inviato e notificato alla Curia il giorno prima della tragedia.Alla sbarra sono finiti Marco Zoccolillo, Mario Navarra e Maria Cristina Volpe, invece, la Curia di Alife-Caiazzo è stata chiamata in causa come responsabile civile.