CASAL DI PRINCIPE. TRAGEDIA SUL LAVORO: operaio muore in cantiere schiacciato dal caterpillar guidato dal collega

CASAL DI PRINCIPE – Travolto e ucciso dal caterpillar che il collega di lavoro stava guidando sul cantiere. Ha perso la vita così Francesco Della Corte, un operaio di 53 anni, originario di Casal di Principe, ieri mattina pochi minuti prima di mezzogiorno. Una tragedia immensa, quella che si è abbattuta a Viserba, una frazione di Rimini, nel cantiere per la nuova viabilità dell’area gestita da RFI lungo la ferrovia Rimini-Ravenna, in quella parte che vedrà sorgere il parco del mare. Della Corte si trovava vicino alla ferrovia quando, per cause ancora in via d’accertamento da parte degli uomini della Polizia ferroviaria e da quelli della Medicina del lavoro dell’Ausl Romagna, è stato investito da una ruspa alla cui guida c’era un suo collega. Molto probabilmente il conducente del gigantesco mezzo giallo non si è accorto della presenza dell’operaio e l’ha travolto. E’ stata questione di una frazione di pochi istanti, ma l’impatto tra la ruspa e Della Corte è stato devastante.