TRAGEDIA SUL VIADOTTO. Precipita da 8 metri di altezza. Operaio di ORTA DI ATELLA muore sul colpo

ORTA DI ATELLA – Incidente mortale sul lavoro ieri mattina, venerdì 11 dicembre, in un cantiere di manutenzione dell’Autostrada del Sole Panoramica poco prima del casello di Pian del Voglio, frazione di San Benedetto val di Sambro in provincia di Bologna. Verso le 10 Simeone Arena, operaio di 59 anni e residente a Orta di Atella stava lavorando alla manutenzione di un pilone del viadotto Olmeta.

Per cause ancora in via di accertamento, all’improvviso è caduto dal cestello in cui si trovava a otto metri di altezza. Nel tremendo impatto al suolo, ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco, la Polstrada e i funzionari della medicina del lavoro dell’Ausl. La salma di Arena è stata trasportata alla medicina legale di Bologna e lì è a disposizione del magistrato per tutti gli accertamenti sulle responsabilità del caso.