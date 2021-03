TRAGEDIA SULLA PROVINCIALE. Risucchiato dal vuoto d’aria, ciclista si schianta contro un’auto e muore

SAN TAMMARO/CAIAZZO – Tragedia questa mattina lungo la strada provinciale che porta da Caiazzo a Caserta, in località Gradilli. Un ciclista, Bruno Della Valle, 67enne di San Tammaro, era in sella alla sua bici in coda ad un gruppo di altri amici quando probabilmente, a causa di un vuoto d’aria generato dal sorpasso di un camion, ha perso il controllo della propria mountain bike andandosi a schiantare contro una Fiat Punto che procedeva nello stesso senso di marcia. Dopo il violento impatto, il 67enne è stato sobbalzato per diversi metri finendo rovinosamente a terra.

Il conducente dell’auto, un cittadino ucraino residente a Caiazzo, per evitare che qualche altra vettura travolgesse il corpo dell’uomo ha spostato la vettura al centro della carreggiata, bloccando di fatto il transito veicolare e contestualmente ha allertato i soccorsi.

Trasportato dal 118 all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, il ciclista è giunto al nosocomio già privo di vita.

Ora la salma è a disposizione delle autorità giudiziarie che ne disporranno l’autopsia.

Sulla dinamica del tragico evento, indagano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Capua.