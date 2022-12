TRAGEDIA SULLA STATALE. Morto centauro: ha perso il controllo della moto

VILLA LITERNO – Arriva qualche informazione in più sull’incidente mortale sulla superstrada Nola-Villa Literno, nei pressi della rampa di raccordo.

Come raccontato nella prima news (LEGGI QUI), una persona a bordo di una moto è deceduta.

Secondo quanto segnalato dall’agenzia di stampa ANSA, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, per poi colpire violentemente l’asfalto, ma le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

intervenute sul posto con i tecnici dell’Anas. Il tratto dove è avvenuto l’incidente è stato interdetto al traffico veicolare.