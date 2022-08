CASAL DI PRINCIPE – Enzo Visone 48enne di Casal di Principe è morto ieri a Chiazzano in provincia di Pistoia dove lavorava per una ditta impegnata in un appalto per conto di Publiacqua.

L’operaio di Casale, ma residente a Caivano stava controllando le transenne del cantiere quando è arrivato un camion che lo ha travolto. Portato in ospedale da un’ambulanza, è deceduto nel pomeriggio.

Lascia la moglie e due figli. Dopo l’autopsia il corpo sarà liberato per i funerali.