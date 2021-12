Tragico incidente ad AVERSA. Raffaele muore dopo mesi di agonia a soli 20 anni

AVERSA – Un grave lutto scuote in queste ore la comunità di Aversa. É venuto a mancare Raffaele Cipro, 20 anni. Il giovane era rimasto coinvolto nel mese di maggio in un tragico schianto in sella alla sua moto in via San Girolamo ad Aversa. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi. Trasportato d’urgenza prima al Moscati di Aversa, per poi essere trasferito presso la terapia intensiva all’ospedale del Mare a Napoli dove fu sottoposto ad un delicato intervento per il trauma cranico riportato nello schianto. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo, in queste ore, alla famiglia di Raffaele.