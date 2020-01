TRAGICO INCIDENTE. Investito e ucciso lungo l’Appia

REGIONALE – Sulla strada statale 7 ‘Via Appia’ è provvisoriamente chiusa al transito la corsia di marcia in direzione Caserta a causa di un incidente in località San Martino Valle Caudina (km 248,750), in provincia di Avellino. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato investito un pedone, che è deceduto. La circolazione è deviata da Roccabascerana – San Martino Valle Caudina per la strada statale 265var ‘Fondo Valle Isclero’. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine “per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”, riferisce una nota di Anas.