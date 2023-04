Donna caduta dal balcone durante la processione, necessaria chirurgia maxillo-facciale

Non si chiama Paola, ma è sua figlia. Si indaga sulle cause della caduta, ma pare che si sia trattato di una fatalità. La donna sarebbe caduta mentre sistemava i palloncini per accogliere il passaggio dell’immagine sacra

PARETE – Non si chiama Paola, nome insistentemente circolato in un primo momento, la donna precipitata da un balcone ieri, giorno di Pasquetta, in via Magenta a Parete, durante la tradizionale processione della Madonna SS della Rotonda. Il suo nome è Nicoletta; Paola è la madre.

Secondo una prima ricostruzione, pare che si sia trattato di una fatalità. La donna, 33 anni e mamma di due bambini, stava sistemando dei palloncini per accogliere il passaggio dell’immagine sacra della Madonna SS della Rotonda e si è sbilanciata.

Soccorsa e trasportata presso l’ospedale “Moscati” di Aversa (CLICCA QUI), è stata poi trasferita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per essere sottoposta a un intervento di chirurgia maxillo-facciale.

Le sue condizioni attuali fanno ben sperare: ha ripreso conoscenza e il suo quadro clinico è, nel complesso, buono.

A Parete cominciano a rincorrersi voci sulla portata miracolosa della sua ripresa, il cui merito molti paesani intitolano all’intervento divino della Madonna della Rotonda.