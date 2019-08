Trasporti a singhiozzo nell’alto Casertano. Clp rimane a PIEDIMONTE, ma con pochi servizi

PIEDIMONTE MATESE – (tp) Trasporti a singhiozzo nell’alto casertano. Il deposito CLP , società ancora commissariata da due anni, resta a Piedimonte ma con tanti problemi a causa della assegnazione con gara europea del trasporto pubblico da parte della Regione Campania. L’unico spiraglio in previsione di migliorare sia la rete ferroviaria cioè quella dell’Alifana e quella dei bus Clp è stato questo ‘accordo’ raggiunto in regione tra le parti: Assessore Regionale Sonia Palmeri, EAV Umberto De Gregorio e CLP Francesco Viale: il trasferimento delle linee, personale e deposito degli autobus CLP di Piedimonte Matese doveva essere ripristinato come prima della chiusura del 5 Agosto.

Le linee sono di fondamentale importanza per la popolazione dell’alto casertano in quanto trasportano tantissimi passeggeri che hanno necessità di svolgere le proprie attività lavorative e necessità di studio nelle località del Casertano (Vairano Sc, Presenzano,Venafro, Capua, S.M. Capua Vetere, Caserta etc) sul servizio gommato e non su ferro. La Clp dal Gennaio 2019 ha man mano depotenziato il servizio esercito dall’impianto di Piedimonte effettuando le linee dall’impianto di Marcianise (con notevoli disservizi), da 13 linee/servizi (delle fasce mattinali e intermedie al tenimento di Prata) e seguito da 17 conducenti, ancora trasferendo 2 linee/servizi con 4 turni e 8 conducenti a Calvi Risorta. Ebbene nulla di tutto ciò concordato è stato rispettato, dalle 13 linee/servizi di Gennaio si era arrivati a 7 fine luglio, ieri 9 e oggi 10 Agosto a Piedimonte sono in uscita soltanto 3 Turni. In attesa della soluzione e nella speranza che gli accordi vengano mantenuti e rispettati per dare il miglior servizio ai Cittadini e ai lavoratori trasferiti dell’alto casertano.

Sintetizzando l’impianto è aperto solo la mattina fino alle 14.00 ed escono solo tre turni (mattinali).