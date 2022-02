Tratto autostradale chiuso un’ora per un incidente. 4 km di coda verso Roma

CAPUA/SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ durata un’ora circa la chiusura del tratto dell’A1 Milano-Napoli compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 724, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura (CLIKKA E LEGGI). Il tratto e’ stato interdetto al traffico poco prima delle 11 ed e’ stato riaperto intorno a mezzogiorno. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Non si registrano feriti. Attualmente si circola su 2 corsie e si registrano 4 km di coda verso Roma.