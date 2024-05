Travolge e uccide giovane medico, 23enne condannato a 4 anni di reclusione

La morte di Giuseppe Capone sconvolse l’intera comunità

AVERSA. La sua morte fece molto scalpore ad Aversa, dove il giovane medico era amato, stimato e rispettato dai suoi concittadini che ben ne conoscevano le qualità. Giuseppe Capone, medico di 32 anni, nel gennaio del 2019 venne investito e ucciso in via Salvo d’Acquisto, ad Aversa, dall’auto guidata dall’allora diciottenne S.D.M..

Oggi l’imputato, che di anni ne ha 23, è stato condannato dal giudice del tribunale di Aversa-Napoli Nord, Paolino, alla pena di 4 anni di reclusione, per omicidio stradale, oltre a 4 anni di sospensione della patente.

Intanto, in nome di quella vita spezzata sulle strade, tante iniziative sono state fatte ad Aversa e non solo, come ad esempio il sogno di realizzare un poliambulatorio in Tanzania. Oggi quel sogno è realtà e una targa commemorativa sulla porta d’ingresso porta il nome del giovane medico aversano, che ha fatto di tutto affinché si realizzasse questa struttura sanitaria in un luogo di sofferenza.