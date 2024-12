Travolto da un’auto, corsa in ospedale

E’ accaduto ieri sera nei pressi della caserma della Guardia di Finanza

MARCIANISE -Travolto da un’auto in via Santella, corsa in ospedale. E’ accaduto ieri sera poco dopo le 19:00 a Marcianise nei pressi della caserma della Guardia di Finanza.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro sul quale sono in corso accertamenti da parte degli agenti del comando di polizia locale.

La persona ferita è stata caricata a bordo di un’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.