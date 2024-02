Travolto da un’auto mentre si reca al Club Napoli, caccia al pirata della strada

L’automobilista si è dileguato, la vittima è stata ricoverata.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Uomo travolto da un’auto pirata nei pressi del Palazzo Ducale. Erano circa le 18.00 di questa sera quando un 66enne del posto, A.S. mentre percorreva a piedi un tratto di strada adiacente Palazzo Ducale per raggiungere il club Napoli, è stato investito in pieno da una Fiat Panda bianca che si è poi dileguata. Secondo alcuni testimoni presenti sul luogo dell’incidente, a causa del violento impatto, l’uomo sarebbe stato sbalzato per alcuni metri prima di ricadere a terra e sbattere violentemente la testa sull’asfalto.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, una pattuglia dei carabinieri della locale stazione ed una della Polizia Municipale per tutti gli accertamenti del caso. E’ caccia ovviamente all’automobilista che si è sottratto ad uno dei più grandi doveri morali, ma manca davvero poco alla sua individuazione in quanto mentre scriviamo, le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona del sinistro stradale.