Tre casertani al lavoro dietro le quinte del FESTIVAL DI SANREMO

SUCCIVO – C’è anche una rappresentanza casertana al festival di Sanremo che stasera apre i battenti per la prima serata della 70esima edizione, condotta da Amadeus. Salvatore Lioniello, Rosario Scarano e Nino Morra, tutti e tre di Succivo, partecipano alla manifestazione, lavorando dietro le quinte: il primo in veste di pizzaiolo, il secondo come acconciatore e il terzo in qualità di curatore delle composizioni floreali.

La notizia è stata resa nota sui social. Questo il post:

“A SANREMO LA LINGUA UFFICIALE È DIVENTATA IL SUCCIVESE!

Ormai presenza fissa nel backstage del Festival di Sanremo dei nostri concittadini Salvatore Lioniello,Rosario Scarano e Nino Morra.

Il primo la fa da padrone a #CasaSanremo preparando le sue pizze per i Vip ed Ospiti del Festival, il nostro acconciatore Rosario Scarano si prende cura delle loro look mentre Nino Morra cura le scene con i suoi lavori floreali.



Questa è la Succivo che ci piace, queste le nostre eccellenze che l’Italia ci invidia!“