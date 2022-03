Tre donne aggrediscono il loro ex datore di lavoro. Botte da orbi nel parcheggio del Tribunale

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Botte da orbi nel parcheggio del Tribunale. Ieri mattina presso l’area di sosta antistante il Palazzo di Giustizia dopo un’udienza presso la sezione lavoro, tre ex dipendenti hanno aggredito e malmenato l’imprenditore loro ex datore di lavoro che le aveva licenziate. Una delle tre donne dopo essersi infervorata forse sentendo le parole dell’ex capo in udienza, gli ha sferrato un pugno in faccia. Subito si è creata una calca, intorno ai tre soggetti, sul posto per riportare la calma sono sopraggiunti i carabinieri di Aversa.