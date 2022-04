IL VIDEO. Tre note pasticcerie casertane si sfidano in tv. Stasera, in prima serata, su Real Time

CASERTA – La provincia di Caserta protagonista su Real Time. Andrà in onda infatti stasera, sul canale 31 del digitale terrestre, la gara tra pasticcerie nel noto programma “Cake Star”, condotto da Damiano Carrara e Katia Follesa.

Alle 21.25 si sfideranno Alessandro della pasticceria di tre piani “Lombardi”, Vincenzo della “Cappiello”, specializzato in torte per matrimoni e Marco della “Contemporanea” che ha lavorato in diversi ristoranti stellati prima di tornare a Caserta. Pubblichiamo in alto l’anteprima video della puntata.

Ogni locale potrà contare sul supporto di un proprio cliente abituale e proporrà ai giudici i suoi dolci preferiti nel tentativo di far conquistare 5 stelle alla pasticceria di fiducia.