LE FOTO. Tre note pasticcerie di MONDRAGONE hanno regalato dolci ai residenti dei Palazzi Cirio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono stati giorni di tensione e di forte preoccupazione ma la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Il coronavirus ha messo in isolamento 220 famiglie che vivono nei Palazzi Cirio, la cosiddetta zona rossa, portando temporaneamente via tasselli davvero importanti della vita di ognuno. E se da un lato il distanziamento sociale, imposto dall’attuale emergenza sanitaria, crea vuoti affettivi, ed è fonte di stress, dall’altro i gesti solidali valgono più di mille parole.

Questa mattina le pasticcerie dei fratelli Lisita, Zanzibar e Bar Domizia, hanno omaggiato gli abitanti della zona rossa di delizie pasticcere, rendendo “normale” una difficile domenica di luglio. Questi sono i veri mondragonesi, quelli che vanno in soccorso del prossimo, quelli che amano la propria città, quelli che portano in giro nel mondo i prodotti tipici locali a marchio DOP e DOC. Sono questi gli imprenditori che assieme a tanti altri, durante il lockdown, non hanno mai dimenticato coloro che erano in serie difficoltà economiche.

Al tempo del coronavirus, l’amore verso il prossimo, in questa terra bellissima, ha sempre trionfato. Una Mondragone che ora deve rialzarsi e ripartire, con orgoglio e dignità, dando il meglio di sé stessa, come sempre ha fatto.