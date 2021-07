CELLOLE – Ladri in azione durante il mercato settimanale di Cellole. Stamattina sono state borseggiate tre persone che, nel mentre erano intente a fare acquisti, non si sono accorte di nulla. La tecnica messa in atto è sempre la stessa: sottrarre i portafogli degli avventori da borse e zainetti. In un caso, sono stati portati via pochi euro. Indagini in corso per risalire all’identità dei banditi.