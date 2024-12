TREMA ANCORA LA TERRA. Oggi nuovo terremoto nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Il 16 dicembre 2024, alle ore 17, un terremoto di magnitudo ML 2.3 ha colpito l’area situata a 2 km a sud-est di Castel di Sasso, comune della provincia di Caserta.

L’evento sismico, di bassa intensità, è stato registrato a una profondità di circa 8 km sotto il livello del suolo. Non sono stati segnalati danni significativi o vittime, ma l’evento ha suscitato una certa preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno avvertito l’ennesimo scuotimento del terreno.

Le scosse di magnitudo simile sono comuni in quest’area, che fa parte della zona sismica del sud Italia, soggetta a fenomeni di attività sismica intermittente, sebbene di intensità generalmente moderata. Le autorità locali e i centri di monitoraggio sismico, come l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), continuano a monitorare la situazione, rassicurando la popolazione sul fatto che, al momento, non ci sono segnali di rischio maggiore.